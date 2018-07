ADO Den Haag druk bezig met rentree: ‘Ik heb geregeld contact met Fons’

ADO Den Haag is nog altijd bezig met de terugkeer van Dion Malone. De middenvelder, die sinds een aantal weken clubloos is na zijn contractontbinding bij FK Qabala, heeft al gesprekken gevoerd met trainer Alfons Groenendijk. Volgens Malone is er nog niets zeker, maar staan beide partijen er positief in.

Tussen 2012 en 2017 speelde Malone al voor ADO. Hij kwam 129 keer in actie voor de Hagenaars in de Eredivisie en verkaste vervolgens naar Qabala. Malone tekende voor twee seizoenen in Azerbeidzjan, maar mocht deze zomer vertrekken. Het is hem vervolgens niet gelukt een nieuwe club te vinden. "Wat persoonlijke dingen zorgen voor een kleine vertraging. Ik kan daar niet teveel over zeggen", aldus Malone in gesprek met Omroep West.

'Meerdere clubs' hebben interesse getoond, vertelt de 29-jarige Nederlandse Surinamer. "Maar voor mij gaat het om een gevoel dat ik krijg bij een club. Het gevoel dat Fons Groenendijk geeft voelt goed. We staan er beide positief in." Malone wil 'zo snel mogelijk' een nieuwe club hebben. Tot die tijd traint hij voor zichzelf. De multifunctionele ex-speler van ADO zegt de groepstrainingen te missen en hoopt deze zomer nog wat oefenduels te kunnen spelen.

"Ik heb geregeld contact met Fons. We hebben ook al gesproken over mijn rol. Indien ik naar ADO ga wordt dat een rol op het middenveld", aldus Malone. ADO laat weten nog altijd geïnteresseerd te zijn in diens terugkeer.