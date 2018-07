Messi tijdens berucht gesprek: ‘Beweer dat ik je ooit één naam heb gegeven’

In Argentinië zijn meer details naar buiten gekomen over het beruchte gesprek tussen de internationals en de technische staf, na afloop van de 0-3 nederlaag tegen Kroatië in de groepsfase van het WK. Journalist Ariel Senosiain van TyC Sports publiceerde vrijdag een digitaal boek over het Argentijnse elftal en komt daarin terug op de gebeurtenissen in Rusland.

Bondscoach Jorge Sampaoli lag na de 0-3 nederlaag hevig onder vuur. Argentinië stond aan de rand van uitschakeling in de groepsfase en de keuzeheer was het vertrouwen van zijn spelers kwijtgeraakt. Er werd zelfs gesuggereerd dat er sprake was van een coup van de spelers en dat Sampaoli enkel op papier nog de dienst uitmaakte. Dat lijkt ietwat overtrokken, maar uit het boek van Senosiain wordt wel duidelijk dat Sampaoli concessies heeft moeten doen. Na het WK werd hij alsnog ontslagen.

De spelers vroegen na het verlies om een gesprek met de technische staf. Sampaoli en zijn assistenten Lionel Scaloni en Sebastián Beccacece schoven aan en kregen binnen een kwartier een waslijst aan klachten te horen. Spelers beklaagden zich over het gebrek aan vastigheid, de trainingsmethodes, de wijzigingen in de opstelling en onderlinge akkefietjes. Bovendien zou de spelersgroep, onder aanvoering van Javier Mascherano en Lionel Messi, duidelijk hebben gemaakt dat er geen vertrouwen meer in de bondscoach was.

"We begrijpen je niet en we vertrouwen je niet meer. Wij willen ook een mening hebben", citeert Olé uit het boek. "Waarover?", zou Sampaoli hebben gevraagd. "Over alles." Sampaoli begreep er weinig van. "Gaan jullie dan de opstelling maken, de trainingen leiden en alles wat erbij komt kijken?" Messi reageerde: "Je hebt me tien keer gevraagd welke spelers in mijn optiek in het elftal moeten staan en welke niet. Ik heb je nooit een naam gegeven. Beweer maar ten overstaan van iedereen dat ik je ooit één naam heb gegeven."

Behalve de drie stafleden was ook de Argentijnse bondsvoorzitter Claudio Tapia aanwezig bij het gesprek. Hij zou van tevoren al hebben geweten wat de spelers zouden zeggen. Zijn boodschap aan Sampaoli was duidelijk: "Je moet akkoord gaan." Volgens het boek waren de spanningen aan het begin van het gesprek groter dan op het eind. Er werd een bepaalde consensus bereikt: Sampaoli zou meer luisteren naar de inbreng van zijn selectie.

Beccacece zou hebben overwogen om op te stappen, maar op verzoek van Tapia kwam hij daarop terug. Bij de spelers het Beccacece de enige populaire staflid zijn: naar hem werd veel meer geluisterd dan naar diens collega's. Argentinië overleefde de groepsfase ternauwernood dankzij een overwinning op Nigeria in de laatste groepswedstrijd. In de achtste finale was de latere wereldkampioen Frankrijk echter met 4-3 te sterk.