Feyenoord met 23 spelers naar Turkije; Van Bronckhorst mist vijftal

Feyenoord is vrijdagmiddag op het vliegtuig naar Istanbul gestapt voor de vriendschappelijke wedstrijd van zaterdag tegen Fenerbahçe. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan nog niet over een complete selectie beschikken. Hij mist nog een aantal WK-gangers, terwijl sommige spelers door blessureleed achterblijven in Rotterdam.

Feyenoord meldt dat Renato Tapia en Sofyan Amrabat, beiden onlangs actief op het WK in Rusland, nog niet mee naar Turkije gaan. Het tweetal meldde zich donderdag al wel weer op de club. Zij werken de komende dagen een persoonlijk programma af in Rotterdam. Ook Nicolai Jörgensen is er nog niet bij. Ridgeciano Haps en Kenneth Vermeer zijn niet fit en blijven eveneens achter in Nederland.

Aankoop Luis Sinisterra gaat dit weekeinde naar Colombia om de laatste formaliteiten voor zijn werkvergunning af te ronden. Robin van Persie is daarentegen wel gewoon van de partij. De spits is fit en neemt het zaterdag met Feyenoord op tegen de club waar hij tweeënhalf jaar onder contract stond. Ook Sven van Beek zit bij de selectie. Hij werd de afgelopen weken in verband gebracht met de club van trainer Phillip Cocu, maar liet deze week al optekenen dat er niets concreets speelt.

De selectie van Feyenoord voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe: Justin Bijlow, Brad Jones, Ramón ten Hove, Bart Nieuwkoop, Sven van Beek, Jeremiah St. Juste, Jan-Arie van der Heijden, Calvin Verdonk, Eric Botteghin, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida, Tonny Vilhena, Yassin Ayoub, Orkun Kökcü, Jordy Wehrmann, Jens Toornstra, Wouter Burger, Jean-Paul Boëtius, Sam Larsson, Steven Berghuis, Mo El Hankouri, Robin van Persie, Dylan Vente.