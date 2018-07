Kroatische WK-ganger verlaat Red Bull Salzburg voor twintig miljoen euro

Duje Caleta-Car maakt per direct de overstap van Red Bull Salzburg naar Olympique Marseille. De verdediger, die één wedstrijd voor Kroatië speelde op het succesvol verlopen WK, transfereert voor circa twintig miljoen euro. Caleta-Car werd nadrukkelijk in verband gebracht met Sevilla, maar Marseille was de Spanjaarden te snel af.

Vermoedelijk raakte l'OM onder de indruk van Caleta-Car tijdens de halve finale van het afgelopen Europa League-seizoen. De pas 21-jarige verdediger speelde met Salzburg tegen Marseille; de Oostenrijkers werden in de verlenging van de return uitgeschakeld. Ondanks zijn leeftijd heeft Caleta-Car in totaal 130 officiële wedstrijden gespeeld voor Salzburg. Hij kwam bovendien tot twee interlands: de jongeling debuteerde in juni in het oefenduel met Brazilië (2-0 nederlaag) en speelde op het WK negentig minuten tegen IJsland (1-2 zege).

De mandekker was bij Sevilla in beeld om de naar Barcelona vertrokken Clément Lenglet op te volgen. Volgens Marca dacht Sevilla voor vijftien miljoen euro te kunnen toeslaan, maar kwam Marseille tussenbeide met een bod van twintig miljoen euro. Red Bull Salzburg accepteerde het bod, waarna de speler een persoonlijk akkoord bereikte. Marseille maakt niet bekend voor hoeveel seizoenen de aanwinst heeft getekend.

Technisch directeur Andoni Zubizarreta prijst zich gelukkig met de komst van Caleta-Car. "Hij is voor nu en voor de toekomst een heel goede verdediger. We kennen hem goed, want hij stond tegenover ons in de Europa League. Hij is een interessante en intelligente speler, met veel spelinzicht. Hij is bovendien fysiek sterk en goed aan de bal. Duje heeft eigenlijk alle kwaliteiten", aldus de voormalig beleidsbepaler van Barcelona.