Ajacied staat rugnummer af: ‘Het voelde als een teken, een symbool’

Vaclav Cerny is hard op weg om terug te keren bij Ajax. De Tsjechische buitenspeler raakte vorig seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie tijdens een wedstrijd in de KNVB Beker en werkte sindsdien aan zijn herstel. Na acht maanden blessureleed is Cerny weer aangesloten bij Jong Ajax en kijkt hij uit naar een nieuwe start, met een nieuw rugnummer.

Cerny heeft zijn rugnummer zeventien namelijk afgestaan aan aankoop Daley Blind. “Toen bekend werd dat Daley Blind zou terugkeren naar Ajax heb ik het er met de directie over gehad. Even later belde Daley me op”, vertelt Cerny op de clubwebsite. “We kletsten wat over mijn herstel, waarna Daley me de situatie voorlegde. Hij wilde graag weer met nummer 17 spelen, zijn oude rugnummer. Dat deze situatie zich voordeed, voelde als een teken. Een symbool. Ik gun Daley zijn nummer en mezelf een frisse start. En die ga ik maken met rugnummer 32: het nummer waarmee ik in 2015 mijn debuut maakte. Alsof de cirkel weer rond is.”

De aanvaller laat weten dat hij zich na een lange tijd eindelijk weer goed voelt. “Ik ben enorm lang weggeweest. Ga maar na, mijn laatste training met het eerste was op 24 oktober 2017. Mijn herstelperiode was zwaar, maar het gaf me ook de tijd en ruimte om aan mezelf te werken. Zwaarder worden, aan mijn spiermassa werken, voldoende rust inbouwen.”

Cerny geeft aan dat hij een zware periode achter de rug heeft. “Wat ik het ergste vond, was dat ik ineens zo afhankelijk was van anderen. Ik ben gewend aan mijn zelfstandigheid en vind dat ook heel lekker. Dat er in de beginperiode van mijn herstel constant iemand bij me moest zijn, vond ik heel lastig”, klinkt het. De Ajacied kijkt ernaar uit om weer wedstrijden te mogen spelen. “Ik heb weer dat gevoel van opnieuw debuteren, zoals drie jaar geleden.”