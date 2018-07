Napoli geeft opening van zaken over Di María, Benzema, Cavani en Falcao

Napoli wordt de laatste weken in verband gebracht met verschillende spelers, maar Aurelio De Laurentiis heeft vrijdag op flamboyante wijze opening van zaken gegeven. De voorzitter van i Partenopei laat in gesprek met Radio Kiss Kiss Napoli op eigenzinnige wijze weten dat sommige voetballers absoluut niet naar Napels komen.

De Laurrentiis deed mee met het spelletje ‘waar of niet waar’ en hield zich niet in. De preses werd bijvoorbeeld gevraagd naar de eventuele komst van Ángel Di María en Karim Benzema van respectievelijk Paris Saint-Germain en Real Madrid. “Totale onzin. Ik ben erg verrast door het verhaal, want de journalist van Corriere dello Sport is erg ervaren. Er zijn bepaalde afspraken tussen mij en de trainer (Carlo Ancelotti, red.). Waarom zou ik deze twee oude mannen willen vastleggen, met alle respect?”

“Ik hoef de fans niet te behagen, ze spelen voetbal in de bar. Ik respecteer ze, maar ze moeten rustig blijven en ons ons werk laten doen”, vervolgt De Laurentiis. “Dat Youssouf Sabaly heeft getekend? Niet waar! Die is geblesseerd, hoe kan ik nu iemand halen die geblesseerd is? Danilo D'Ambrosio? Niet waar. Die komt niet. Radamel Falcao? Niet waar. Die scoort nooit meer, het is fake news.”

“Cavani? Hij verdient twintig miljoen bruto iedere twee maanden”, aldus de preses. “Hij is briljant, maar ik denk niet dat hij zijn salaris wil halveren. Hij verdient twintig miljoen bruto. Als hij me zou bellen en zou zeggen dat hij de helft van zijn salaris wil opgeven, zou dat geweldig zijn. Roberto Insigne naar Benevento? Waar. Amato Ciciretti naar Sampdoria? We gaan het zien”, aldus de voorzitter van de Italiaanse topclub.