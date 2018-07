Ibrahimovic weigerde speelminuten: ‘Ik zei: ’Ik wil je niet teleurstellen‘’

Zlatan Ibrahimovic ruilde Manchester United in maart in voor een dienstverband bij Los Angeles Galaxy. In gesprek met de BBC zegt de Zweedse aanvaller dat hij heeft genoten van zijn tijd bij de Engelse grootmacht, maar ook dat hij af en toe vrijwillig afzag van speelminuten, mede vanwege zijn vrees voor nieuwe blessures.

Ibrahimovic maakte in december vorig jaar zijn rentree nadat hij maandenlang revalideerde van een knieblessure. “Het hoofd kan er klaar voor zijn, maar mijn knie was dat nog niet”, aldus de 116-voudig international. “Toen ik zogenaamd er klaar voor was, zei ik tegen mezelf: ‘Ik ben er nog niet.’ United had een Zlatan voor mijn blessure. Na mijn blessure was ik er niet klaar voor om weer die Zlatan te zijn.”

"Ik werd voor veel wedstrijden geselecteerd, maar ik heb de manager (José Mourinho, red.) gezegd: ‘Luister, ik ben er niet klaar voor. Ik wil je niet teleurstellen. Ik heb veel respect voor de coach en mijn ploeggenoten. Selecteer iemand anders die de klus beter kan klaren.’ Dat was niet gemakkelijk, maar ik heb het gedaan. Ook al ben ik Zlatan."

De veteraan imponeerde in zijn eerste wedstrijd voor LA Galaxy door met twee doelpunten een achterstand om te buigen (4-3 winst). De beelden van de eerste goal gingen de wereld over: “Ik wist meteen dat die bal erin zou gaan. Je voelt het als je de bal goed raakt. Toen ik scoorde, werd het hele stadion gek. Ik voelde me weer levend, na een lange revalidatieperiode.”