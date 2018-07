Oliseh verliest arbitragezaak en grijpt naast stevige promotiebonus

Sunday Oliseh heeft opnieuw een arbitrageprocedure van zijn voormalig werkgever Fortuna Sittard verloren. In april vocht de ex-trainer tevergeefs zijn ontslag aan bij de club uit Limburg en nu grijpt hij naast een promotiebonus van honderdduizend euro, zo meldt de promovendus.

Oliseh meende recht te hebben op een bonus van honderdduizend euro omdat Fortuna Sittard het afgelopen seizoen via de tweede plaats op de ranglijst directe promotie naar de Eredivisie wist af te dwingen. In het contract van de Nigeriaan was opgenomen dat hij recht had op deze bonus. Fortuna Sittard dacht daar anders over, mede vanwege het eerder vastgestelde ‘verwijtbare handelen aan de kant van Oliseh’ en de arbitragecommissie heeft de club in het gelijk gesteld.

Het verzoek van Oliseh is afgewezen en de clubloze trainer is veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure. “Fortuna Sittard is blij dat ook deze zaak in zijn voordeel is uitgevallen. De club had de “kwestie Oliseh” al achter zich gelaten en had de focus volledig verlegd naar het nieuwe seizoen. Met het vonnis in deze tweede zaak kan nu definitief een streep gezet worden onder deze vervelende en langslepende affaire. De sfeer in de spelersgroep is inmiddels zoals deze behoort te zijn en de club kijkt dan ook met veel vetrouwen uit naar het komende seizoen in de Eredivisie”, meldt Fortuna in een statement.