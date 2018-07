Tottenham verlengt tot 2023 en gunt dienstplichtige Son kans op medaille

Tottenham Hotspur komt vrijdagmiddag met goed nieuws voor de fans van de Londenaren. De Premier League-club meldt namelijk dat Heung-min Son zijn contract heeft verlengd. De Zuid-Koreaanse aanvaller ligt na zijn krabbel te hebben gezet tot medio 2023 vast bij the Spurs. Son lag eerst nog tot de zomer van 2020 vast.

De contractverlenging van de 26-jarige smaakmaker hing al een tijdje in de lucht en vrijdagmiddag meldt Tottenham dat een nieuwe deal definitief beklonken is. Son is niet de enige belangrijke kracht van Tottenham die zijn contract onlangs heeft verlengd. Onlangs hebben ook onder anderen Harry Kane en manager Mauricio Pochettino een handtekening gezet.

Son speelt al sinds de zomer van 2015 voor de Londenaren, die destijds dertig miljoen euro betaalden aan Bayer Leverkusen. Sindsdien is de 72-voudig international tot 140 wedstrijden gekomen voor Tottenham, waarin hij 47 keer scoorde en 26 assists afleverde. Bij het afgelopen WK wist Son twee keer te scoren namens Zuid-Korea, maar kon hij kwalificatie voor de achtste finale niet afdwingen.

Tottenham meldt vrijdag dat Son, na de voorbereiding en de eerste Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United, gaat afreizen naar Indonesië om Zuid-Korea te vertegenwoordigen op de Aziatische Spelen. Een eventuele medaille zou de dienstplicht van Son kunnen doen vervallen. De dienstplicht van twee jaar wordt in dat geval teruggebracht tot een wapentraining van slechts vier weken.