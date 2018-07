Real Madrid presenteert tiener van 45 miljoen: ‘Nu sta ik aan de top'

Vinícius Júnior is vrijdagmiddag gepresenteerd bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht bereikte eerder al een akkoord met Flamengo over het achttienjarige talent. Vorig seizoen speelde de aanvaller nog in Brazilië om zich daar verder te ontwikkelen. Bij zijn presentatie gaf voorzitter Florentino Pérez aan dat er veel wordt verwacht van het toptalent.

Na de verkoop van Cristiano Ronaldo aan Juventus haalde Real Madrid al de talentvolle rechtsback Álvaro Odriozola in huis en nu is dus ook Vinícius gepresenteerd. “We blijven inzetten op jonge talenten met unieke kwaliteiten”, aldus de voorzitter van de Koninklijke, geciteerd door Marca. “Zij kunnen uitgroeien tot de beste spelers van de wereld. Vinícius zal in de toekomst uitgroeien tot een erg belangrijke speler, al staat zijn naam nu al op de kaart. De grootste clubs van Europa wilden hem hebben en we zijn blij dat we hem naar Real hebben kunnen halen.”

“Het is de grootste kans die een speler kan krijgen”, reageert Vinícius op zijn transfer naar Real Madrid. “Ik ga er veel voor opgeven om te laten zien dat ik deze kans verdiend heb. Ik kom uit een simpel gezin en ik ben erg trots op wat mijn vader en moeder mij hebben geleerd. Nu sta ik aan de top, bij Real Madrid, op slechts achttienjarige leeftijd. Ik zal laten zien dat ik er klaar voor ben om te spelen. Ik weet dat het niet eenvoudig zal zijn om me aan te passen, maar ik zal alles doen wat nodig is om hier te slagen.”

“Ik ben Florentino erg dankbaar”, gaat de Braziliaan verder. “Ik wil mijn ouders bedanken voor wat zij voor mij hebben gedaan. Ik zal hen niet teleurstellen. Ik had het geluk dat ik kon kiezen uit de beste clubs ter wereld en ik heb voor de beste club gekozen.” Het contract van Vinícius loopt tot medio 2025.