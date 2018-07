‘Ik ben opgegroeid met het systeem dat Sarri naar Chelsea wil brengen’

Cesc Fàbregas is blij met de aanstelling van Maurizio Sarri bij Chelsea. De ervaren middenvelder denkt dat de manier van spelen die de nieuwe trainer hanteert goed bij de club past. Sarri werd eerder deze week gepresenteerd bij the Blues, waar hij de ontslagen Antonio Conte opvolgt.

Fàbregas kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe trainer. “Ik geloof in zijn speelstijl”, wordt de Spanjaard geciteerd door Sky Sports. “Ik ben opgegroeid met het systeem dat hij naar onze club wil brengen. Het type speler zoals ik zal er veel voordelen van ondervinden. Het is nu zaak om hard te trainen en een team te vormen.”

Chelsea werd kampioen in het seizoen 2016/17 onder Conte, en hoewel vorig seizoen de FA Cup werd gewonnen, kreeg de Italiaanse trainer zijn ontslag. Door een vijfde plaats in de Premier League liep de club kwalificatie voor de Champions League mis en dat kostte Conte de kop. Sarri moet voor betere tijden zorgen op Stamford Bridge.

“Hoe de trainer ook wil spelen, het is voor ons belangrijk dat er prijzen worden gewonnen. We willen mooi en attractief voetbal spelen, maar winnen staat voorop. Het wordt een belangrijk seizoen”, aldus Fàbregas, die met Chelsea is afgereisd naar Australië ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maandag staat de oefenwedstrijd tegen Perth Glory op het programma.