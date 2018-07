Ten Hag: ‘Hij laat zich eigenlijk al vanaf januari vorig seizoen zien'

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben bij Ajax de talenten Noa Lang en Ryan Gravenberch de kans gekregen om zich te laten zien aan trainer Erik ten Hag. Beide spelers hebben indruk gemaakt op de coach en Lang kreeg zelfs een basisplaats in de oefenwedstrijden tegen FCSB en Wolverhampton Wanderers. “Noa laat zich eigenlijk al vanaf januari vorig seizoen zien.”

Ajax gaf miljoenen uit aan spelers als Dusan Tadic, Zakaria Labyad en Daley Blind, maar ook eigen talent krijgt de kans. Lang, een negentienjarige buitenspeler, verscheen vorig seizoen al op de radar van Ten Hag. “We staan open voor wat er zich vanuit de eigen jeugd aandient, en die hebben we in de voorbije weken ook nadrukkelijk kansen geboden”, zegt Ten Hag in gesprek met Voetbal International.

Ten Hag benadrukt dat Lang vorig seizoen bij Jong Ajax al een uitstekende indruk maakte. Door een operatie aan zijn knie stond het talent echter een periode aan de kant. “Toen we een maand geleden de voorbereiding begonnen, was hij nog niet helemaal klaar met zijn revalidatieproces, maar in de afgelopen weken maakt hij een goede indruk”, aldus Ten Hag, die Lang kwijt kan als middenvelder en linksbuiten. “Het is te hopen dat hij dit de komende tijd kan voortzetten.”

Ajax is deze week op trainingskamp in Engeland en de selectie vliegt vrijdagmiddag weer terug naar Amsterdam. De komende dagen gaat bij de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen het vizier op de wedstrijd van woensdag in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. Een week later volgt de return in Oostenrijk.