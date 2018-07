AC Milan vrijgesproken door CAS en neemt deel aan Europa League

AC Milan is vrijgesproken door het sporttribunaal CAS. De Italiaanse club werd eerder gestraft voor financieel wanbeleid en werd voor komend seizoen geschorst van deelname aan de Europa League. Nu heeft het CAS besloten dat de financiën van de club op tijd op orde is, waardoor de ploeg van Gennaro Gattuso gaat deelnemen in het Europese toernooi.

De Italiaanse club voldeed niet aan de Financial Fair Play-regels en werd daarom door de UEFA bestraft. I Rossoneri zouden komend seizoen niet mogen deelnemen aan de Europa League, maar daar heeft het CAS een stokje voor gestoken. Het voornaamste van het bezwaar van de Europese voetbalbond was dat Milan meer geld heeft uitgegeven dan er binnenkwam, waardoor men zich niet heeft gehouden aan de zogenaamde break-even-eis.

Yonghong Li was sinds vorige zomer eigenaar van de Italiaanse grootmacht en bouwde een schuld van circa 380 miljoen euro op bij het Amerikaanse Elliott Management. De club stelde vervolgens een plan op om de boel in financieel opzicht weer op de rit te krijgen. Met succes, want mede door de recente wisseling van de wacht wat betreft de eigenaren heeft het CAS besloten de beslissing van de UEFA terug te draaien.