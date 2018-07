Dani Alves gruwelt: ‘We moeten ze koesteren, ze verlichten het voetbal’

Neymar kreeg afgelopen WK wederom veel kritiek op het theater die de aanvaller van Paris Saint-Germain vaak opvoert. De Braziliaanse wereldster is regelmatig onderwerp van gesprek en Dani Alves vindt de kritiek de spuigaten uitlopen. “Ik vind dat het over de top is”, zegt de verdediger annex teamgenoot van Neymar bij PSG en Brazilië op een evenement voor het goede doel.

“Alles wat Neymar doet, wordt nieuws. Als hij emotioneel wordt, leveren ze kritiek. Als hij zijn haar kleurt, leveren ze kritiek. Ik zou deze mensen weleens op de plek van Neymar willen zien. We moeten ons focussen op de dingen die ons volwassen maken en ons helpen om een echte man te worden. De rest is stompzinnigheid”, aldus de veteraan, geciteerd door Goal.

“Ik wens dat iedereen die over Neymar praat, dingen gaat doen zoals Neymar nu doet”, verwijst de rechtsback naar de veiling voor het goede doel. “Kritiek is het wapen van de zwakken. Ik geloof dat wij voetballers altijd streven naar wat het beste is voor de groep en voor onze teamgenoten. Degenen die Neymar kennen, kennen zijn geweldige kwaliteiten en weten hoe speciaal hij is.”

“En ik benadruk: we moeten dit soort spelers koesteren. Ze verlichten het voetbal. Het zijn spelers zoals Neymar die het voetbal zin geven. Maar, zoals ik al zei, kritiek leveren op Neymar en andere spelers van zijn niveau is makkelijk. Wat moeilijk is, is doen wat zij doen”, besluit de routinier, die vanwege blessureleed afgelopen WK ontbrak bij de nationale ploeg van Brazilië.