‘PSV heeft Hongaars talent uit jeugdopleiding van Ajax op proef’

PSV wil de Hongaar Olivér Horváth mogelijk weghalen bij Ajax. Het achttienjarige talent staat tot de zomer van 2019 onder contract bij de Amsterdammers, maar traint vrijdag mee met de selectie van Jong PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Ajax haalde de talentvolle linksbuiten in 2016 weg bij het Hongaarse MTK Budapest. De jeugdinternational heeft, mede door blessureleed, vooralsnog geen onuitwisbare indruk achtergelaten in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en mag Ajax verlaten. Hij loopt nu stage bij PSV, in de hoop daar een contract af te dwingen.

Een paar weken nadat Horváth de overstap naar Ajax maakte, scheurde hij tijdens een interland met Hongarije Onder-17 een achillespees. Hij keerde terug naar zijn geboorteland Hongarije en onderging in totaal twee operaties. De aanvaller revalideerde in vertrouwde omgeving, om uiteindelijk terug te keren naar Amsterdam.