Jozefzoon tekent voor drie jaar en gaat spelen onder Lampard

Florian Jozefzoon vervolgt zijn loopbaan bij Derby County. De ex-speler van onder meer Ajax komt over van Brentford en heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij de club uit de Championship. Jozefzoon gaat bij zijn nieuwe club werken met Frank Lampard, die reeds werd aangesteld als eerste manager. De buitenspeler is de derde zomerse aanwinst van Derby County.

De transfer van Jozefzoon hing al enige tijd in de lucht en is vrijdagochtend afgerond, zo meldt Derby County via de officiële kanalen. Met de komst van de 27-jarige aanvaller heeft Lampard er een extra optie bij, nadat eerder al Harry Wilson en Mason Mount van respectievelijk Liverpool en Chelsea zijn gehuurd. Jozefzoon kan zaterdag al zijn eerste speelminuten maken in een oefenwedstrijd van the Rams tegen Southampton. Het is onbekend welk bedrag Derby County voor hem betaalt.

“Florian is een speler die ik al op het oog heb sinds ik hier werd aangesteld”, reageert Lampard. “Het is fantastisch voor ons dat deze deal afgerond is. Ik volgde hem vorig seizoen al bij Brentford en hij is een uitstekende speler. Met zijn snelheid en creativiteit is hij een geweldige versterking voor onze selectie. Met zijn 27 jaar is hij op de top van zijn kunnen en ik ben ervan overtuigd dat hij veel kwaliteit toevoegt aan Derby County.”

Jozefzoon werd opgeleid bij Ajax, maar wist het daar niet te maken. Na een verhuurperiode bij NAC Breda maakte hij in 2012 transfervrij de overstap van Ajax naar RKC Waalwijk. Een jaar later telde PSV 275.000 euro voor hem neer. In 2017 vertrok hij voor circa 450.000 euro naar Brentford, waar hij vorig seizoen 7 doelpunten maakte en 7 assists afleverde in 39 competitiewedstrijden. Ook Leeds United had interesse, maar de voorkeur van Jozefzoon ging uit naar Derby County.