Club uit Moskou zwicht en annuleert contract voor zwarte speler na zes dagen

Erving Botaka-Yoboma sloot zich zes dagen geleden aan bij Torpedo Moskou. De negentienjarige centrale verdediger kwam transfervrij over van Lokomotiv-Kazanka Moskou en tekende tot volgend jaar zomer. Zijn nieuwe club heeft bijna een week na zijn handtekening onder het contract de samenwerking alweer gestopt.

Fans van Torpedo Moskou waren namelijk furieus dat Botaka-Yoboma, een speler met een donkere huidskleur, het shirt van de club ging dragen. Elena Yelentseva, president van de club uit Moskou, heeft aangekondigd dat de verdediger niet voor de ploeg gaat spelen, nadat fans het aantrekken van de jongeling hevig bekritiseerden.

“Aangezien jij het acceptabel vindt om je in ons huis te betreden en aan te sluiten bij onze familie zonder respect voor de regels en tradities, maken wij gebruik van onze rechten. We gaan zien wie het sterkst uit de strijd komt”, liet een fan online weten. “Zwart mag wellicht de kleur van de club zijn, maar we willen alleen witten in onze gelederen”, zo stelde een andere supporter.

De aversie van de fans tegen Botaka-Yoboma, geboren in Pushkino en in het bezit van de Russische nationaliteit, wordt verder aangewakkerd door het feit dat de verdediger eerder uitkwam voor het tweede van rivaal Lokomotiv Moskou. Opvallend detail is dat Botaka-Yoboma een jeugdproduct is van Torpedo Moskou en tweeënhalf jaar in de jeugdopleiding heeft geacteerd.