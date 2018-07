Ajax ziet begeerde aanvaller transfervrij overstappen naar Sporting Portugal

Mees de Wit vervolgt zijn loopbaan bij Sporting Portugal. De twintigjarige aanvaller kon deze zomer transfervrij vertrekken bij Ajax, aangezien de Amsterdammers niet wilden verlengen met de jongeling. De Wit heeft nadien besloten in te gaan op de interesse van Sporting, waar hij voor drie seizoenen heeft getekend.

De Wit sluit naar verluidt in eerste instantie aan bij de B-kern van de Portugese topclub. Afgelopen seizoen speelde De Wit vijf wedstrijden namens kampioen Jong Ajax, waarin hij een keer een assists afleverde. Trainer Michael Reiziger maakte weinig gebruik van De Wit. Na afloop van vorig seizoen kwam het niet tot een verlenging van het contract in Amsterdam.

Verschillende Portugese media hadden eerder vermeld dat onder andere FC Porto belangstelling had voor de diensten van de aanvaller. Ook bij deze Portugese topclub kwam De Wit in aanmerking om aan te sluiten bij de B-ploeg. Naar verluidt was ook onder meer Red Bull Salzburg geïnteresseerd in De Wit, die nu dus kiest voor een dienstverband bij Sporting.