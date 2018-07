Mourinho steekt de loftrompet over Nederlander: ‘Dan zie je zijn kwaliteiten’

Manchester United speelde met 1-1 gelijk tegen het Mexicaanse Club América en dat stemt manager José Mourinho niet helemaal tot tevredenheid. De Portugese manager hoopte in Phoenix te winnen van de Mexicanen. Bij het vriendschappelijke duel maakte Tahith Chong zijn officieuze debuut. Mourinho is na afloop lovend over de achttienjarige Nederlander.

"Tahith speelde goed", taxeert de manager van the Red Devils, geciteerd door verschillende media, de prestaties van Chong. "Hij wilde zich echt laten zien toen hij het veld op kwam. Er gebeurde ook meteen iets, hij nam initiatief en was creatief in zijn manier van spelen. Tahith speelde met zelfvertrouwen. Natuurlijk, fysiek heeft hij nog zijn beperkingen."

"In de persoonlijke duels moet hij het nog tegen 'iedereen' afleggen. Maar aan de bal en in een-tegen-een situaties zie je zijn kwaliteiten. Hij is een goede jongen", besluit Mourinho. Een goede kopbal van Henry Martin gaf Club América na een uur spelen de leiding. Een rake rebound van Juan Mata in de 78e minuut, na een kopbal van Ander Herrera op de paal, betekende de gelijkmaker.

Chong mocht in het laatste halfuur invallen. De getalenteerde tiener verhuisde in de zomer van 2016 van Feyenoord naar de Engelse grootmacht. United speelt komende zondag in Santa Clara tegen San Jose Earthquakes. Volgende week dinsdag staat in Los Angeles in het kader van de International Champions Cup een confrontatie met AC Milan op het programma.