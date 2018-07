Guardiola zoekt naar oplossing: ‘Ik weet dat het niet gemakkelijk is voor hem’

De toekomst van Joe Hart ligt waarschijnlijk niet bij Manchester City. De Engelsman werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan eerst Torino en daarna West Ham United, aangezien manager Josep Guardiola koos voor andere doelmannen. De Spaanse oefenmeester prijst de houding van Hart vrijdagochtend bij een persconferentie in de Verenigde Staten.

"Joe is gewoon onze speler. We gaan proberen een oplossing te vinden voor hem. Als die niet wordt gevonden, blijft hij bij ons", verzekert Guardiola, geciteerd door onder meer Sky Sports en Goal. "Hij is een van de grootste professionals die ik ooit heb gezien. Hij traint alsof hij een jongen van achttien jaar is. Ik ben blij dat hij momenteel bij ons is."

Hart werd door zijn mindere periode bij West Ham niet geselecteerd voor de nationale ploeg van Engeland voor het WK. The Three Lions wisten onder de hoede van bondscoach Gareth Southgate de halve finale van het mondiale eindtoernooi te halen. Guardiola weet dat de 31-jarige sluitpost veel moeite had met de afwezigheid op het WK in Rusland.

"Ik weet dat de huidige situatie niet gemakkelijk is voor hem, ook gezien wat er is gebeurd de laatste tijd. Maar hij is morgen weer van de partij en hij gaat spelen", doelt Guardiola op het vriendschappelijke duel met Borussia Dortmund in het kader van de International Champions Cup. De 75-voudig international ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij the Citizens.