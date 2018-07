Ten Hag: ‘Als hij gebruikelijke niveau haalt, liggen de kansen voor het grijpen’

De spitspositie is een van de posities waar Erik ten Hag in aanloop naar het duel met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League over twijfelt. De oefenmeester van Ajax kan kiezen voor routinier Klaas-Jan Huntelaar of talent Kasper Dolberg. Ten Hag verzekert dat het nog open ligt.

“Kasper is een fantastische speler die je de ruimte moet geven. Klaas weet dat, maar het is ook zo dat Ajax de meeste punten heeft gehaald met hem in de basis”, vertelt Ten Hag vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als hij zijn gebruikelijke niveau haalt, dan liggen zijn kansen voor het grijpen. En als je scherp bent in de zestien, maakt het niet uit of je 16 jaar bent of 34.”

Ten Hag zal echter nog meer keuzes moeten maken, zoals wie als rechtsback moet starten.De strijd gaat tussen Rasmus Kristensen en Noussair Mazraoui. Ook centraal achterin naast Matthijs de Ligt zal de trainer een keuze moeten maken: Frenkie de Jong of mogelijk toch Max Wöber of Perr Schuurs? Ook Daley Blind is mogelijk een optie. “Daley moet nog wel een stap zetten. Het is pas de eerste week dat Daley met ons heeft meegetraind.”

Ook achter de positie van linksbuiten staat nog een vraagteken. Zakaria Labyad is geschorst tegen Sturm Graz en in het oefenduel met Wolverhampton Wanderers speelde Noa Lang derhalve op deze positie. Toch is het niet zeker dat Lang tegen de Oostenrijkers zal spelen. “Hakim heeft op het WK ook op een andere positie gespeeld. Op rechts. En David Neres kan bijvoorbeeld ook op de linkervleugel uit de voeten”, geeft Ten Hag aan.