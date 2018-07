PSV zet alles op alles voor nóg een jaar met cliënt van Mino Raiola

Hirving Lozano sluit in de loop van volgende week weer aan bij PSV, na zijn deelname met Mexico aan het WK in Rusland. Volgens de vrijdageditie van het Eindhovens Dagblad gaat de regerend landskampioen ‘er alles aan doen’ om de aanvaller, die een jaar geleden werd aangetrokken, nog een jaar binnenboord te houden.

Het regionale dagblad schrijft dat er vanuit PSV nog geen signalen klinken dat Lozano op korte termijn gaat of wil vertrekken, ondanks het feit dat hij aan tal van topclubs is gelinkt. Wel stippelen Lozano en zijn nieuwe zaakwaarnemer Mino Raiola in onderling overleg een toekomstpad uit voor de Mexicaans international.

PSV hoopt in de groepsfase van de Champions League actief te zijn en kan daar Lozano goed bij gebruiken. Wanneer hij goed presteert in Europa, zal zijn marktwaarde alleen maar omhoog gaan, zo is de gedachte in Eindhoven. “Ik houd geen rekening met een vertrek van Lozano”, zei Mark van Bommel eerder deze week. “Wij willen hem niet kwijt. Of we nee kunnen zeggen tegen een bod van veertig of vijftig miljoen euro? Ja, dat zou kunnen.”

Lozano werd vorig jaar voor acht miljoen euro overgenomen van het Mexicaanse Pachuca. Aangezien die club wel een fors doorverkooppercentage heeft bedongen, willen de Eindhovenaren een flinke transfersom ontvangen. De 22-jarige Lozano, die in zijn debuutseizoen bij PSV tot zeventien treffers kwam, ligt nog tot medio 2023 vast in het Philips Stadion.