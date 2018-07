Feyenoord-exponent Chong maakt indruk bij debuut voor United

Manchester United heeft de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op komend seizoen niet in winst kunnen omzetten. Het team van José Mourinho kwam in Phoenix niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het Mexicaanse Club América. Voormalig Feyenoorder Tahith Chong maakte zijn officieuze debuut in het eerste van the Mancunians.

Mourinho miste veel van zijn gebruikelijke spelers door hun deelname aan het WK in Rusland. Een goede kopbal van Henry Martin gaf de Mexicanen na een uur spelen de leiding. Een rake rebound van Juan Mata in de 78e minuut, na een kopbal van Ander Herrera op de paal, betekende de gelijkmaker.

Herrera werd op zijn beurt bediend door Chong, die op zestienjarige leeftijd door Manchester United werd weggehaald bij Feyenoord. Sky Sports benadrukt dat de tiener als invaller een uitstekende indruk heeft achtergelaten en geeft de Nederlander een zeven als cijfer. Alleen doelman Lee Grant en Mata kunnen aan de beoordeling van de achttienjarige Nederlander tippen.

Manchester United speelt komende zondag in Santa Clara tegen San Jose Earthquakes. Volgende week disndag staat in Los Angeles in het kader van de International Champions Cup een confrontatie met AC Milan op het programma.