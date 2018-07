Guardiola: ‘Hij zou zich vergist hebben met een transfer naar Manchester City’

Josep Guardiola maalt er naar eigen zeggen niet om dat Manchester City eerder deze maand naast de komst van Jorginho greep. De middenvelder leek Napoli in te gaan ruilen voor de regerend landskampioen van Engeland, maar op het laatste moment opteerde hij voor een overstap naar Chelsea. In Londen gaat hij opnieuw samenwerken met voormalig Napoli-coach Maurizio Sarri, de opvolger van de ontslagen Antonio Conte.

Engelse media verzekerden dat Manchester City de Italianen ervan beschuldigde om Jorginho te hebben gedwongen om voor het Londense voorstel te kiezen. Guardiola wenst de Italiaanse Braziliaan hoe dan ook veel succes. “Nee, ik ben niet teleurgesteld”, verzekert de oefenmeester, in aanloop naar het International Champions Cup-duel met Borussia Dortmund. “We hebben een poging gedaan, maar uiteindelijk is mijn advies voor alle spelers altijd dat ze naar een club moeten gaan waar ze ook echt heen willen.”

“Hij zou zich vergist hebben met een transfer naar Manchester City, en wij ook, als hij liever naar Maurizio en Chelsea had gewild”, vervolgde Guardiola. “Het belangrijkste is dat de Engelse competitie een uitstekende voetballer rijker is. Als hij voor Chelsea heeft kozen om de redenen die hij heeft uitgelegd of gaat uitleggen, dan wens ik hem het allerbeste.” Jorginho, 26 jaar, is pas de eerste zomerse aanwinst voor Chelsea. Volgens Engelse media zou met de transfer een bedrag van zestig miljoen euro gemoeid zijn.

Jorginho kwam eerder uit voor Hellas Verona en Sambonifacese en maakte halverwege 2013/14 de overstap naar Napels. "Wij zijn heel blij dat hij voor ons gekozen heeft", reageerde directeur Marina Granovskaia afgelopen zaterdag. "Hij was een van de gewildste middenvelders van Europa en zal een heel belangrijke speler voor ons worden." Ook Jorginho was blij. "Het is niet makkelijk om bij zo’n grote club terecht te komen, dus ik ben heel erg blij. Ik heb er zin in om in een veeleisende competitie te spelen, voor een team dat altijd voor de winst speelt.”