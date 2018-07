Alisson erkent: ‘Die avond is van invloed geweest op mijn beslissing’

De sfeer rondom en tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en AS Roma (5-2), in april, speelde een rol in de beslissing van Alisson om naar Anfield te willen. De clubs maakten donderdagavond laat de transfer van de 25-jarige doelman naar Engeland officieel, voor minimaal zeventig miljoen euro. Alisson kreeg destijds vijf doelpunten om de oren, maar toch was het voor de Braziliaan een avond om nooit meer te vergeten.

“Ja, die avond is van invloed geweest op mijn beslissing”, vertelt Alisson op de clubsite van zijn tweede werkgever in Europa. “Als je zo’n belangrijke beslissing als deze neemt, is het niet alleen een beslissing om van club te veranderen. Het verandert eigenlijk je complete leven, het leven van je familie, van mijn vrouw, van mijn dochter. Die wedstrijd was zonder meer van invloed, maar ik heb ook naar andere wedstrijden gekeken. Ik heb ook wedstrijden bekeken waarin ik kon zien hoe Klopp zijn team liet spelen.”

“Dat maakte me heel enthousiast om deel uit te maken van Liverpool. Afgezien van het feit dat het een grote club is, de spelers die hier hebben gespeeld en de prijzen die gewonnen zijn, hoop ik een bijdrage te leveren aan de geschiedenis van Liverpool.” Alisson is door de transfersom de duurste keeper ooit. Die titel stond op naam van Gianluigi Buffon, die in 2001 van Parma naar Juventus transfereerde voor omgerekend 52,9 miljoen euro.

Alisson ontving woensdagavond, toen de transfer nog niet officieel beklonken was, een bericht van Mohamed Salah. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij AS Roma. “We hebben na zijn vertrek bij AS Roma niet veel contact meer gehad. In april zagen we elkaar weer, tijdens de Champions League-wedstrijd. Hij stuurde me een bericht: ‘Hey, waar wacht je nog op?’. Omdat de gesprekken zich in een vergevorderd stadium bevonden, antwoordde ik direct: ‘Rustig aan, ik kom eraan’. Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om weer met hem samen te spelen. Een geweldige voetballer en een geweldig persoon.”