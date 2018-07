Dolblije Klopp: ‘Je moet alleen een gesprekje met de eigenaren voeren’

Jürgen Klopp is ontzettend tevreden over de komst van Alisson Becker. Liverpool en AS Roma maakten donderdagavond laat de transfer van de 25-jarige doelman naar Anfield officieel, voor een bedrag van minimaal zeventig miljoen euro. Alisson is na Naby Keita, Fabinho en Xherdan Shaqiri de vierde aankoop van de Merseyside-club voor komend seizoen. “Op een gegeven moment in de voorbije weken deed zich de kans voor om een van de beste keepers ter wereld aan te trekken”, licht Klopp op de clubsite toe.

“Daar hoefde niemand lang over na te denken, eerlijk gezegd. Je moet alleen een klein gesprekje met de eigenaren voeren. Ze waren erg enthousiast en dus hebben we het geregeld”, verklaart de Duitse oefenmeester. Alisson heeft op Anfield een meerjarig contract ondertekend. De Braziliaans A-international doorstond eerder op donderdag moeiteloos de medische keuring en heeft vervolgens alle formaliteiten afgerond. “Het was iets wat we moesten doen, denk ik. Het heeft niets te maken met de prijs, dat is de markt. Dat is niet anders en daar zullen we ook niet te lang bij stilstaan.”

“Het is het bewijs van de waarde van een keeper, uiteraard, op dit moment. Het zal de komende weken nog veel voorkomen, denk ik, dus we zijn blij dat Alisson nu hier is. Zijn Engels is verrassenderwijs goed en het is een persoonlijkheid. Hij heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan, in Europa en in Rome. Hij heeft een uitstekend, hoog niveau gehaald, net als op het WK in Rusland”, benadrukt Klopp. “Het was voor Brazilië geen gelukkig toernooi, maar Alisson haalde een hoog niveau in persoonlijk opzicht.”

Alisson begon zijn loopbaan bij Internacional de Porto Alegre en maakte in 2016 de overstap naar AS Roma, waar hij een contract tekende tot medio 2021. De 31-voudig international van Brazilië kwam in twee jaar tot 37 competitieduels en reikte afgelopen seizoen met de Romeinen tot de halve finales van de Champions League, waarin uitgerekend Liverpool een maatje te groot was. Door de komst van Alisson lijkt Loris Karius of Simon Mignolet overbodig. De Duitser ging in de Champions League-finale tegen Real Madrid twee keer flink in de fout.

Klopp denkt dat Alisson zich zal moeten aanpassen aan de Premier League. “Het totale pakket ziet er goed uit. Maar hij zal moeten wennen aan de Premier League, net als iedereen. Dat is nu eenmaal zo. De competitie is anders, de scheidsrechters zijn anders, het leven van een keeper in de Premier League is anders. Maar dat is nu niet belangrijk. Alisson is hier vanwege zijn bestaande kwaliteiten. In alle facetten scoort hij uitmuntend. Maar hij zal zich moeten aanpassen en gezien zijn leeftijd kan hij beter worden. De beste jaren van een doelman van zijn leeftijd moeten nog komen. Het ziet er goed uit.”