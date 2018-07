Ajax met B-keus onderuit in laatste test voor cruciale CL-voorronde

Ajax blijft wachten op een overwinning op een profclub in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met hoofdzakelijk de B-keus ging het elftal van Erik ten Hag donderdag onderuit op bezoek bij de Engelse derdeklasser Walsall FC: 2-0. Het was voor Ajax de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan het duel met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League.

In het duel met Wolverhampton speelde voornamelijk de A-keus van Ajax; tegen Walsall kwamen veel reserves in actie. Ook was er plek voor spelers als Siem de Jong, Kasper Dolberg en zomeraanwinst Zakaria Labyad. Ajax leek nog goed te beginnen en combineerde makkelijk. In de negende minuut legde De Jong aan voor een vrije trap, die snoeihard tegen de lat zeilde. Daarna testte de zestienjarige Ryan Gravenberch de reflexen van doelman Liam Roberts na samenspel met Labyad.

Walsall liet zich echter niet onbetuigd. Zeli Ismail liet een goede kans onbenut, voordat het alsnog 1-0 werd door toedoen van Andy Cook. De aanvaller kon na 27 minuten binnenkoppen tussen Luis Manuel Orejuela en Perr Schuurs. Ajax zocht naar de gelijkmaker, maar kende geen succes in de eerste helft. Gravenberch was met enkele fraaie actief een lichtpunt, terwijl ook Labyad voor gevaar zorgde.

In het tweede bedrijf kreeg Dennis Johnsen een aardige mogelijkheid na een uitgespeelde aanval. Hij koos voor een schot met de buitenkant van de voet, maar dat miste kracht. Aan de overzijde pareerde Kostas Lamprou een afstandsschot Jordan Sangha. Het lukte Walsall twintig minuten voor tijd alsnog om op 2-0 te komen: na een lange bal en zwak defensief werk van Ajax schoot Cook zijn tweede treffer binnen. Jurgen Ekkelenkamp was nog het dichtst bij de aansluitingstreffer, nadat hij knap zijn man uitkapte en op de lat vuurde.