‘Je kunt niet van favoriete club veranderen, maar nu doe ik dat wel’

TRONDHEIM - Rosenborg BK heeft de eerste voorronde van de Champions League ternauwernood overleefd. De Noren verloren met 1-0 van Valur, maar rekenden woensdag in de return met 3-1 af met de tegenstander uit IJsland. Een strafschop in de vierde minuut van de blessuretijd van Nicklas Bendnter voorkwam uitschakeling. Daarmee bleef de Troillongan een regelrechte afgang bespaard.

Door Gijs Freriks

Rosenborg kreeg in het eigen Lerkendalstadion twee strafschoppen toegewezen nadat Stefan Apostolov hands had geconstateerd. Nadat de scheidsrechter uit Bulgarije de bal in de blessuretijd op de stip had gelegd, gebaarde Valur-trainer Ólafur Jóhannesson dat de arbitrage was omgekocht. Na afloop was hij dan ook niet te genieten: “Beide strafschoppen voor Rosenborg waren onterecht. We kregen er ook niet eens een gele kaart voor. Jullie hebben het zelf allemaal kunnen zien. De scheidsrechters bevoordelen altijd de grotere club. Zijn beslissingen waren in het voordeel van de grotere ploeg, zeker weten.”

Jóhannesson kreeg bijval van rechtshalf Arnar Sveinn Geirsson: “Ze hebben twee penalty’s gekregen die ze nooit hadden mogen krijgen. Dit hebben we niet verdiend. Ik had meer verwacht van een scheidsrechter op Champions League-niveau. Je hebt niet eens een VAR nodig om te zien dat het geen opzettelijke handsballen waren.” Bij Rosenborg was de opluchting na afloop als vanzelfsprekend groot, ook bij trainer Kare Ingebrigtsen: “Het was een wedstrijd met een hoge temperatuur, want er gebeurde veel.”

Bendnter redde de meubelen voor Rosenborg en wordt door Ingebrigtsen omschreven als een ‘klassespeler’: “We hebben hem om in dit soort duels het verschil te maken. We moeten nu tegen Celtic en daar zijn we erg blij mee. We hebben vorig jaar onfortuinlijk van ze verloren, maar we zullen zien hoe het dit keer gaat. Het wordt in ieder geval een prachtige ervaring om daar voor zestigduizend supporters te voetballen.” De 52-jarige Ingebrigtsen maakt dat tweeluik in de voorronde echter niet meer mee, want donderdag werd hij ontslagen.

“Na lang overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat Kare moet vertrekken. Dat heeft tot gevolg dat ook assistent Erik Hoftun weg zal gaan”, legde voorzitter Ivar Koteng uit op een persconferentie. “De spelers zijn ietwat verrast en Kare is een populaire trainer van wie je erg snel gaat houden. De spelers zitten hier ook zeker niet achter. Het is exclusief het bestuur geweest dat tot deze maatregel is gekomen. Natuurlijk lopen we nu het risico van een matige prestatie (tegen Celtic, GF.), maar we denken groter en denken nu een betere fundering te kunnen bouwen voor de toekomst. We denken uitsluitend aan het sportieve.”

Ingebrigtsen, voormalig middenvelder van onder meer Rosenborg en Manchester City, werd in 2014 aangesteld als technisch eindverantwoordelijke in Trondheim. Hij gidste de club in zijn eerste seizoen naar de tweede plaats en een Europa League-plek en bezorgde de club vervolgens drie landstitels, tweemaal de nationale beker en twee keer de Supercup. Jesper Mathisen, journalist van televisiezender TV2, noemt het ontslag voor Ingebrigtsen ‘een beetje verrassend’, ook in de wetenschap dat de voormalig autoverkoper nog een contract had tot nieuwjaarsdag 2021. Die verbintenis moet nu worden afgekocht.

Det sies man aldri bytter favorittlag, men gjør et unntak i dag?? — Kevin Ingebrigtsen (@kevcantona7) 19 juli 2018

“Ze spelen misschien niet meer zo aantrekkelijk, maar hebben zich gekwalificeerd voor de volgende ronde, terwijl ze vorig seizoen de groepsfase van de Europa League haalden en de titel wonnen. Hij ligt goed in de groep en er is geen gemor geweest. De spelersgroep heeft altijd achter Kare gestaan”, aldus Mathisen. “Ze hebben nog een paar dagen voor Celtic, dus het zal erom spannen of ze voor die tijd een nieuwe trainer hebben gevonden. Maar Stig Inge Björnebye (sportief directeur, GF.) kennende, doet hij dit niet zonder een lijst met duidelijke kandidaten te hebben opgesteld. Ze kunnen in ieder geval kiezen voor een Noor of voor iemand uit het buitenland, want Rosenborg is de meest aantrekkelijke club van het land. Ze hebben de meeste middelen en de beste fans.”

Mathisen vermoedt eveneens dat de top van Rosenborg weer ‘attractief voetbal’ wil zien in het Lerkendalstadion en de man die dat op de korte termijn voor elkaar moet krijgen, is Rini Coolen. Tot de 25-voudig kampioen een coach heeft gevonden, neemt de hoofd jeugdopleiding de honneurs bij het eerste elftal waar. “Mij is gevraagd om de boel voor de komende maanden over te nemen. Het is moeilijk, want hiervoor heeft iemand anders moeten vertrekken. Maar ik ben een werknemer van de club en zal mijn best doen. Ik bedank de voorzitter voor deze kans”, aldus Coolen in een reactie tegenover Eurosport.

De 51-jarige Coolen stond als oefenmeester op eigen benen bij FC Twente, AGOVV Apeldoorn, RBC Roosendaal en Adelaide United en werkte daarna als hoofd jeugdopleiding bij PEC Zwolle, als interim-bondscoach bij de nationale ploeg van Aruba en als rechterhand van Fred Rutten bij Al-Shabab. “Ik begin morgen (vrijdag, GF.) en ben geen tovenaar, maar we zullen het zo goed mogelijk proberen te doen”, aldus Coolen. “Het is niet makkelijk om in een korte periode iets te bewerkstelligen en dit is geen ideaal moment om in te stappen, maar ook dit is voetbal. We zijn professionals en zijn bereid de handschoen op te pakken.”

Rini Coolen in 2004/05 als trainer van FC Twente.

Hoewel Rosenborg eigenlijk al maanden geen sprankelend voetbal meer speelt, is het ontslag voor Ingebrigtsen voor vrijwel iedereen in voetbalminnend Noorwegen uit de lucht komen vallen. “Het gebeurt tussen twee voorronden van de Champions League in. De timing is zacht gezegd sensationeel", stelt commentator Kenneth Fredheim. “Ik had het niet verwacht, het is erg verrassend. Het wordt interessant om te zien wat ze nu gaan doen”, aldus voormalig Rosenborg-aanvoerder Roar Strand tegen VG. Ingebrigtsen werd donderdag om 16.30 uur op de hoogte gesteld van het besluit van de clubleiding.

“Hoe hij reageerde? Verrast”, aldus voorzitter Koteng op de persbijeenkomst. “We hebben onder Kare een mooie periode gekend, maar de neerwaartse spiraal was al even ingezet. We willen het maximale uit de club halen en daarom hebben we deze beslissing genomen. Kare heeft niet veel verkeerd gedaan, nee, maar omdat we altijd beter willen, hebben we deze stap genomen. We denken dat Kare zijn potentieel hier maximaal heeft laten zien. We moeten als club te allen tijde blijven professionaliseren, willen op alle gebieden beter worden.”

Ingebrigtsen heeft nog niet op zijn gedwongen vertrek gereageerd, maar broer Kevin wel. Hij liet middels een bericht op Twitter blijken not amused te zijn met de beslissing van Rosenborg: “Er wordt gezegd dat je nooit van favoriete ploeg kan veranderen, maar vandaag maak ik een uitzondering.” De spelers van Rosenborg zullen vrijdag voor het eerst op het trainingsveld staan met Coolen. De huidige nummer twee van de Eliteserien moet het persoonlijk drama van Ingebrigtsen zo snel mogelijk van zich afschudden, want volgende week woensdag staat in Glasgow de eerste ontmoeting met Celtic op het programma.