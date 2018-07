‘Struikelblok in gesprekken tussen Fenerbahçe en Tottenham over Janssen’

De gesprekken tussen Tottenham Hotspur en Fenerbahçe over een nieuwe verhuurperiode van Vincent Janssen zijn nog altijd gaande. De Londenaren zijn volgens de Turkse krant Aksam bereid om de spits nog een jaar in Istanbul te stallen, maar beide clubs steggelen nog over de betaalwijze.

Aanvankelijk mikte Tottenham op een huursom van vijf miljoen euro. Fenerbahçe vond dat bedrag te hoog, waarna de Premier League-club zou hebben voorgesteld om Janssen gratis te verhuren. Daar staat echter een verplichte optie tot koop van tien miljoen euro tegenover. Aan het eind van het volgende seizoen zou Fenerbahçe de Oranje-international dus moeten vastleggen, ongeacht zijn prestaties op het veld.

De grootmacht uit de Süper Lig zou serieuze bedenkingen hebben bij een dergelijke clausule. Het is daarom nog maar de vraag of beide clubs overeenstemming bereiken, maar duidelijk lijkt dat Janssen geen toekomst heeft bij Tottenham. Zelf hoopt hij op een terugkeer in Istanbul: Janssen vertelde vorige maand aan de NOS het gevoel te hebben dat zijn hoofdstuk bij Fenerbahçe 'nog niet afgesloten is'.

Bovendien kan Janssen komend seizoen de kans krijgen om onder landgenoot Phillip Cocu te werken. De voormalig topschutter van de Eredivisie kwam in de afgelopen voetbaljaargang tot vier goals en vier assists in zestien wedstrijden in de Süper Lig. "Ik wil graag spelen, dat is belangrijk", vertelde hij vorige maand. Voor Tottenham kwam hij sinds 2016 tot 27 competitiewedstrijden en 2 doelpunten. Zijn contract op White Hart Lane loopt nog twee jaar door.