‘Ajax komt veertig miljoen euro tekort met eerste bod op Pedrinho’

Ajax heeft zich bij Corinthians gemeld voor de twintigjarige aanvaller Pedrinho, zo meldt Globoesporte. De Braziliaanse club heeft voorlopig echter geen interesse om te onderhandelen. Ajax toonde zich bereid om ruim tien miljoen euro te betalen, maar Corinthians zou pas willen praten als het bod in de buurt van de vraagprijs van vijftig miljoen euro komt.

Het gigantische verschil tussen vraag en aanbod lijkt voorlopig dus niet te dichten. Ajax hoopte via de invloedrijke zaakwaarnemer Giuliano Bertolucci op een ingang bij Corinthians; de agent behartigt de belangen van Pedrinho en was ook verantwoordelijk voor de transfer van David Neres naar Ajax. Het heeft echter nog niet het gewenste effect gesorteerd.

Woensdag ontkende clubvoorzitter Andrés Sanchez nog dat hij biedingen had ontvangen voor een of meerdere van zijn spelers. "Als we jullie moeten geloven, wordt het hele team verkocht", zei hij lachend. "We zullen zien wat er gebeurt tot de transferwindow voorbij is. Ik kan niets garanderen." Donderdag herhaalde Sanchez dat niemand zich heeft gemeld met een bod op Pedrinho.

Pedrinho, veelal gebruikt rechtsbuiten, staat nog twee seizoenen onder contract bij Corinthians. Hij promoveerde vorig seizoen naar het eerste elftal, maar is nog niet uitgegroeid tot basisspeler. Wel kwam hij al tot 47 optredens en 3 doelpunten voor de Braziliaanse grootmacht, die vorig jaar landskampioen werd.