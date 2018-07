‘Na mijn rode kaart tegen Vitesse hing Maccabi al aan de telefoon’

Michiel Kramer tekende begin vorige maand een eenjarig contract bij het Maccabi Haifa van trainer Fred Rutten. De aanvaller, die transfervrij vertrok naar Israël, is blij dat hij Nederland heeft verlaten. Kramer koesterde al langer de wens om naar het buitenland te gaan en heeft geen heimwee naar zijn thuisland.

Kramer zorgde in de Eredivisie geregeld voor tumult. Toen hij in april in dienst van Sparta Rotterdam een rode kaart kreeg tegen Vitesse voor een schandalige overtreding op Alexander Büttner, hing Maccabi Haifa meteen aan de telefoon, zo vertelt de spits aan FOX Sports. "Ze wilden heel graag praten over een overgang daarheen. Een week later zat Mo (Allach, red.) bij mij thuis in Nederland. Toen is het balletje gaan rollen. Een paar weken later was het klaar."

"Ik wilde al iets langer naar het buitenland", vervolgt Kramer. Twee jaar geleden, toen de geboren Rotterdammer nog bij Feyenoord speelde, had hij dat gevoel al. "Daarom was ik blij dat dit voorbij kwam. Of ik jullie mis? Ik denk dat jullie mij meer missen dan ik jullie." Van alle commotie rond zijn persoon trekt Kramer zich weinig aan. "Dat is hoe het is in Nederland. Ik vind het niet erg en heb er ook nooit wakker van gelegen. Ik ga jullie in ieder geval niet missen."