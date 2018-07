Vitesse treft ploeg van Hagi in voorronde Europa League

Vitesse weet wie de tegenstander in de tweede voorronde van de Europa League is. De club uit Arnhem wacht een tweeluik tegen het Roemeense FC Viitorul, waar Gehorghe Hagi trainer is en de Nederlandse linskback Bradley de Nooijer onder contract staat.

In de eerste voorronde van de Europa League rekende Viitorul over twee wedstrijden af met Racing Luxemburg. Nadat de heenwedstrijd met 2-0 werd gewonnen, eindigde de return donderdag in een doelpuntloos gelijkspel. Volgende week donderdag staat voor Vitesse de uitwedstrijd in Constante op het programma en een week later volgt de return in Arnhem.

Met Viitorul treft Vitesse de nummer vier van de Roemeense competitie van vorig seizoen. In het seizoen 2016/17 werd de club nog kampioen. Bradley de Nooijer, zoon van FC Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer, staat sinds een jaar onder contract bij de Roemeense topclub en stond in beide wedstrijden tegen Racing Luxemburg in de basis. Ook Mailson Lima, ex-speler van onder meer FC Dordrecht, speelt bij Viitorul.