Ajax maakt magere indruk: ‘Voor mijn gevoel staan we er goed voor’

Carel Eiting stond donderdag negentig minuten op het veld tijdens de 1-1 remise tegen Wolverhampton Wanderers. De twintigjarige middenvelder spreekt van een 'heel leerzame wedstrijd' en denkt dat Ajax er goed voor staat met het oog op de ontmoeting met Sturm Graz. Volgende week woensdag treedt Ajax aan in de tweede voorronde van de Champions League.

Met veel potentiële basisspelers in de ploeg maakte Ajax geen onuitwisbare indruk in Walsall, maar Eiting is overwegend positief. "Wolverhampton is een goede ploeg, die vorig jaar veel indruk heeft gemaakt", doelt hij op het kampioenschap in de Championship. "Je wilt zien hoe je ervoor staat voorafgaand aan het duel met Sturm Graz. Ik denk dat we redelijk fit zijn, al was er zeker een fase waarin we wegzakten. We hebben zwaar getraind en voor mijn gevoel staan we er goed voor."

Eiting wijst erop dat Dusan Tadic zich nog moet aansluiten bij de ploeg. "Hoe fit hij is, weten we niet", erkent de jongeling. "We hopen dat iedereen er klaar voor is. Iedereen moet ervoor zorgen dat ze scherp zijn en klaar zijn om te spelen." De afgelopen anderhalve week kwam Eiting in actie tegen FCSB, Anderlecht en Wolverhampton. Tegen de Roemeense ploeg bezorgde hij Ajax een 1-1 gelijkspel met een fraai doelpunt. Hij is 'niet helemaal tevreden' over zijn voorbereiding, want volgens Eiting kan het altijd beter.

"Ik denk dat ik een paar heel goede wedstrijden heb gespeeld, maar qua intensiteit wil ik nog stappen zetten", vertelt hij aan Ajax TV. "Nu speel ik op heel hoog niveau en ik ben blij hoe dat is gegaan. Ik weet niet of ik de trainer ervan heb overtuigd dat ik tegen Sturm Graz moet spelen, maar daar houd ik me ook niet heel erg mee bezig." Vorig seizoen kwam Eiting viermaal in actie in de Eredivisie voor het eerste elftal van Ajax.