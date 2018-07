FC Twente wekt verbazing met budget: ‘Je krabt je wel achter je oren’

Door een akkoord met de gemeente en miljoeneninjectie van een groep investeerders uit de regio Enschede werd FC Twente deze week gered van de ondergang. De degradant krijgt met 4,5 miljoen euro verreweg het grootste spelersbudget in de Keuken Kampioen Divisie. Vanuit andere clubs uit de competitie wordt met open mond van verbazing gekeken naar de ontwikkelingen bij Twente.

“Het is lastig oordelen over andere clubs. Maar ergens is het ongelooflijk dat een gemeente zó diep in een betaald voetbalclub zit. Ten opzichte van vergelijkbare clubs is het nogal wat. Dat is verrassend”, zegt Manfred Laros, directeur van Sparta Rotterdam, in gesprek met het Algemeen Dagblad. Op Het Kasteel werd eerder al met verbazing gekeken naar de mogelijkheden bij Twente. Xandro Schenk was bijvoorbeeld al akkoord met Sparta, maar vertrok toch naar de Grolsch Veste omdat hij daar meer kon verdienen. “Niet collegiaal. Dat klopte gewoon niet”, aldus Laros.

FC Twente gaf in het verleden teveel geld uit en is daardoor diep in de problemen geraakt. Dat de degradant nu met een relatief groot budget werkt in de Keuken Kampioen Divisie, wordt niet door iedereen goed ontvangen. “Het is in de eerste plaats geweldig dat FC Twente blijft bestaan”, reageert Foeke Booy, technisch directeur van SC Cambuur. “Het zou te gek voor woorden zijn dat een club met zo’n achterban zou verdwijnen. Maar je krabt je wel achter je oren als je ziet dat er zoveel geld geïnvesteerd kan worden. Het zijn salarissen waarvan je denkt ‘daar had wel enige nederigheid gepast’. De drang om terug te keren is enorm, dan is dit schijnbaar mogelijk.”

Bij FC Dordrecht, waar wordt gewerkt met een begroting van 650.000 euro, is technisch manager Peter Drijver niet helemaal verrast door het feit dat Twente weer is gered dankzij de regio. “Er is een aantal clubs dat nooit failliet zal gaan. Twente is daar één van, net als Sparta en NAC. Oneerlijke concurrentie? Zo kun je het zeggen. Maar FC Twente had in het verleden ook veel geld en is toch gedegradeerd,"