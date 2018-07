Blind dacht aan het buitenland: ‘Kunstgras is iets waar ik niet naar uitkijk’

Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax, maar erkent ook de nadelen van het voetballen in Nederland. De miljoenenaankoop, die donderdag een helft meedeed in het oefenduel met Wolverhampton Wanderers (1-1), betreurt het feit dat er vier jaar na zijn vertrek nog steeds op kunstgras wordt gevoetbald in de Eredivisie.

"Kunstgras is iets waar ik niet naar uitkijk, dat soort punten ga je ook overwegen", erkent Blind in gesprek met Voetbal Inside. "Verder waren er natuurlijk ook punten waar je bij andere clubs naar kijkt. Hoe zou het daar zijn, eventueel in een andere competitie in het buitenland." Toch koos Blind uiteindelijk voor Ajax. Hij vond het belangrijk om ergens naartoe te gaan waar hij veel kan spelen en het 'plezier' weer terugvindt.

"Daar kwam ik bij Ajax gewoon heel goed in uit. Ik ben gewoon blij. Het heeft even geduurd en ik ben opgelucht dat het eindelijk afgerond is en ik me kan focussen op het voetbal", aldus Blind, wiens rentree veel losmaakte in Amsterdam. "Je hoopt dat het gewaardeerd wordt als je terugkeert en dat de fans achter je staan. Daar heb ik ook zeker niet aan getwijfeld."