AZ staat voor reis van ruim zesduizend kilomter in Europa League

In de tweede voorronde van de Europa League is AZ gekoppeld aan FC Kairat Almaty uit Kazachstan. Donderdag wist de ploeg in de eerste voorronde voor eigen publiek af te rekenen met Engordany (7-1). De Alkmaarders beginnen op 26 juli met een uitwedstrijd in Almaty en hopen het een week later (2 augustus) in eigen huis af te maken.

Kairat plaatste zich op overtuigende wijze voor de tweede voorronde, want de heenwedstrijd in Andorra werd al met 0-3 gewonnen. Voor AZ wordt het treffen met de tegenstander uit Kazachstan de verste uitwedstrijd ooit in Europees verband. De ploeg van John van den Brom moet namelijk ruim zesduizend kilometer afleggen. De vliegreis zal ruim acht uur in beslag nemen.

Het is niet voor het eerst dat AZ in de Europa League speelt tegen een opponent uit Kazachstan. In 2010 was FK Aktobe de tegenstander in de voorronde van het toernooi, terwijl Shakhter Karagandy in 2013 in dezelfde poule zat met de Alkmaarders.

Met Kairat, waar Andrey Arshavin onder contract staat, treft AZ geen eenvoudige tegenstander. De competitie in Kazachstan is in volle gang en de club staat na achttien wedstrijden op de tweede plaats, met een achterstand van zes punten op FC Astana, dat twee wedstrijden meer heeft gespeeld.