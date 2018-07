Klopp dringt aan op vakantie: ‘Ik zie hem op 5 augustus weer terug’

De eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen op 12 augustus tegen West Ham United komt bij Liverpool waarschijnlijk te vroeg voor Dejan Lovren en aanvoerder Jordan Henderson. Laatstgenoemde wilde het liefst al zo snel mogelijk weer aan de slag na het WK, maar daar heeft Jürgen Klopp een stokje voor gestoken.

De manager van the Reds heeft Henderson weten te overtuigen om op vakantie te gaan, daar waar de middenvelder zelf liever al snel was gestart aan de voorbereiding. De international werd met Engeland uitgeschakeld in de halve finale van het WK en verloor vorige week zaterdag de trootstfinale van België. Klopp wil dat zijn 28-jarige captain drie weken vakantie neemt en zich pas op 5 augustus meldt in Liverpool. “Het was niet makkelijk om Henderson te overtuigen dat hij een vakantie nodig heeft”, wordt Klopp geciteerd in de Engelse media. “Ik wist dat het zou gebeuren. Jordan heeft vakantie nodig, dus dat betekent dat hij op 5 augustus weer terug is.”

Lovren verloor met Kroatië de WK-finale van Frankrijk en keert iets later terug. “Dejan moest een dag later spelen dan Henderson en had daarna ook nog een feestje in Kroatië, dus hij keert op 6 augustus terug”, aldus Klopp, die hoopt dat de rest van zijn selectie fit is en op 12 augustus geen beroep hoeft te doen op de twee WK-gangers. “Dan zouden ze vijf dagen training hebben gehad na een vakantie van drie weken. Ik hoop dat we ons tegen die tijd in een situatie bevinden waarin we die twee niet nodig hebben.”

Trent Alexander-Arnold was net als Henderson met Engeland mee naar het WK, maar hij kwam slechts eenmaal in actie. Hij keert wel eerder terug bij Liverpool. “Met Trent heb ik een speciale afspraak. Hij wilde ook eerder terugkeren. Aangezien hij een stuk jonger is, heb ik met hem afgesproken dat hij twee weken op vakantie gaat en ik hem daarna wel zie en spreek.”