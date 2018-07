Luis Enrique denkt aan 70 man en buigt zich over ‘speciaal geval’ Piqué

Luis Enrique moet het Spaanse elftal de komende jaren weer op de rit krijgen. De nieuwe bondscoach werd donderdag gepresenteerd en kan niet wachten om te beginnen, vertelt hij tijdens zijn perspresentatie. Luis Enrique is niet van plan om rigoureuze wijzigingen door te voeren: hij predikt 'evolutie, niet revolutie'. Desondanks belooft hij alvast genoeg verrassingen in zijn eerste selectie.

Het zomerse WK verliep voor Spanje teleurstellend. Onder leiding van Fernando Hierro, die daags voor het toernooi werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui, werd alleen Iran verslagen in de groepsfase. Gastheer Rusland was in de achtste finale te sterk. Over twee jaar moet het beter op het EK: Luis Enrique, tussen 2014 en 2017 trainer van Barcelona, is aangesteld tot en met dat toernooi in 2020. Hij respecteert het werk van zijn voorgangers bij Spanje.

"Er komt geen revolutie, maar een evolutie. Je kunt een speelstijl evolueren zonder er wijzigingen aan te brengen, zoals ik liet zien bij Barcelona", verklaart de voormalig Spaans international, die op 8 september zijn debuut maakt tegen Engeland in de UEFA Nations League. "Ik kan niet wachten om mijn eerste selectie bekend te maken. Er zullen zeker genoeg verrassingen tussen zitten. De eerste lijst die ik samenstelde bestond uit ongeveer zeventig spelers. Ik heb nog met geen enkele speler gesproken."

Luis Enrique sprak na zijn aanstelling dus ook nog niet met zijn voormalige pupil Gerard Piqué, maar daar komt wellicht spoedig verandering in. In oktober 2016 kondigde de verdediger aan te zullen stoppen als international na het WK van 2018. Hij werd moe van de kritiek van pers en publiek op zijn steun voor Catalonië. Nadien zei Piqué echter niets meer over het einde van zijn interlandloopbaan. "Piqué is een speciaal geval. Ik wil graag op alle spelers kunnen rekenen en daar hoort Piqué natuurlijk bij. Hij heeft al bewezen hoe goed hij is. Toch moet je de wensen van de spelers respecteren", aldus de nieuwe bondscoach.