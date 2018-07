Ajax blijft ook na rentree van Blind zonder overwinning op profclub

Ajax wacht nog altijd op een overwinning op een profclub in de voorbereiding. Na wedstrijden tegen onder meer Preussen Münster (3-1 nederlaag), FC Nordsjælland (1-3 nederlaag), FCSB (1-1) en Anderlecht (1-3 nederlaag) kwamen de Amsterdammers donderdag ook niet voorbij de Engelse promovendus Wolverhampton Wanderers. In het Bescot Stadium in Walsall werd het 1-1. Bij Ajax maakte Daley Blind na rust zijn rentree. Later op de donderdag treedt Ajax nog aan tegen Walsall.

Ajax speelde onder meer met André Onana, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek, David Neres en Klaas-Jan Huntelaar. Ondanks het grote aantal basisspelers werden de Amsterdammers zelden gevaarlijk in de eerste helft. Hetzelfde gold voor Wolverhampton, al kreeg de kampioen van de Championship na een halfuur wel een goede kans. Diogo Jota kwam één-op-één met André Onana en liep zich stuk op de keeper van Ajax. Het leek de enige serieuze kans te worden van de eerste helft, totdat Van de Beek de score opende.

De middenvelder van Ajax werd bediend door Noa Lang na een fraaie dribbel van de jongeling. Van de Beek speelde zichzelf vrij met een sleepbeweging in het strafschopgebied en vond de bovenhoek met zijn linkerbeen: 0-1. Kort daarna floot de arbiter voor het rustsignaal. In de tweede helft zocht Wolverhampton naar de gelijkmaker. Een poging van Hélder Costa had niet genoeg kracht om Onana te verrassen, terwijl de doelman even daarna goed wegkwam na een fout. Hij liet een hoge bal door de vingers glippen, maar pareerde een daaropvolgende doelpoging bij de tweede paal met een katachtige reflex.

Halverwege de tweede helft kwam Wolverhampton toch langszij. Tagliafico, die een ongelukkige wedstrijd speelde, beging in het strafschopgebied een overtreding op Costa. Het leidde tot een penalty, die door Rúben Neves feilloos werd benut. Het was op baiss van het spelbeeld na rust een verdiende gelijkmaker voor de Engelsen. Na het doelpunt kreeg Ajax nog een kans op de overwinning via Neres, maar de Braziliaan stuitte op keeper Will Norris.