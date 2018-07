Van Geel: ‘Snap het wel, als je ziet dat Ajax al vier jaar niets heeft gewonnen’

Feyenoord schrikt niet van de uitspraken van Marc Overmars over de doelstellingen van Ajax. De directeur spelersbeleid sprak woensdag de ambitie uit om 'het Bayern München van Nederland' te worden. De Amsterdammers gaven deze zomer al 41,65 miljoen euro uit: een record voor een Nederlandse club. Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord is niet verrast door de aankopen en de uitspraken uit de hoofdstad.

"Dat had ik wel verwacht met de mogelijkheden die ze daar hebben", reageert Van Geel donderdag tijdens de Open Dag van Feyenoord, dat het 110-jarig bestaan viert. "Als ze het kunnen, moeten ze dat doen. Ik begrijp het ook wel als er vier jaar achter elkaar geen enkele prijs is gewonnen. Dan wil je er alles aan doen om daar verandering in te brengen", legt de beleidsbepaler uit aan de NOS.

Feyenoord heeft komend seizoen heldere doelstellingen. "We gaan voor de landstitel, voor de Johan Cruijff Schaal en opnieuw voor de beker. En we willen ook de groepsfase van de Europa League doorkomen", blikt Van Geel vooruit. Feyenoord heeft de zaken volgens hem 'redelijk voor elkaar' en dat maakt Van Geel trots. "We hebben jongens die langdurig vastliggen en veel stabiliteit. Eigenlijk is Karim El Ahmadi de enige speler uit de basis die we hebben laten gaan."

Op het gebied van inkomende transfers is het vrij rustig in De Kuip. Yassin Ayoub werd transfervrij overgenomen van FC Utrecht en Luis Sinisterra kwam voor ruim twee miljoen euro over van Once Caldas. De club is bovendien bezig met Jordy Clasie van Southampton. "Ik wil niet ontkennen dat we aan het onderzoeken zijn of Clasie kan komen. We kennen hem natuurlijk als kind van de club. Hij zou een geweldige toegevoegde waarde kunnen zijn."