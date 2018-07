Ajax keek naar België: ‘Bij elke discussie bleek dat we op één lijn zaten’

De nationale ploeg van België maakte indruk het afgelopen WK, terwijl Nederland de afgelopen twee mondiale eindtoernooien juist imponeerde met een tweede en derde plaats. Bob Browaeys, namens de Belgische voetbalbond een van de voorlopers in de revolutie op het gebied van ontwikkeling, stelt dat Nederland zich geen zorgen hoeft te maken.

“Als ik naar Nederland kijk, zie ik vooral potentie. Jullie hebben een miljoen spelers die bij clubs zijn aangesloten, wij vierhonderdduizend”, zegt Browaeys in gesprek met Voetbal International. “Daarbij mogen jullie je gelukkig prijzen met een topsportcultuur, iets wat bij ons ontbreekt. Kijk naar al die medailles die Nederland wint bij de Olympische Spelen. Neem daarbij nog de perfecte infrastructuur en in feite is er geen reden tot grote zorg.”

Browaeys stelt dat een individualistischere aanpak een goede zaak is voor Nederland, al had die ontwikkeling eerder ingezet kunnen worden. “Ook vind ik het niet slim dat de jeugdteams in Nederland kunnen promoveren en degraderen, daarmee laat je resultaat prevaleren boven opleiden”, aldus Browaeys, die door zijn vakmanschap op de radar van Ajax verscheen.

Enkele jaren geleden wilden de Amsterdammers de Belg aanstellen als hoofd jeugdopleiding, maar van een dienstverband kwam het uiteindelijk niet. “Ik heb gesprekken gevoerd met Wim Jonk en bij elke discussie bleek dat we op één lijn zaten. Ajax, Barcelona, voor mij is dat een bron van inspiratie geweest met als rode draad Johan Cruijff.”