Barcelona krijgt ‘nee’ te horen na bod van dertig miljoen

Cristian Cuevas gaat komend seizoen mogelijk voetballen in de Oostenrijkse Bundesliga. De ex-verdediger van FC Twente staat op het verlanglijstje van Austria Wien. (CDF Noticias)

Sevilla, Napoli en Boca Juniors hebben interesse in David Ospina, maar de reservedoelman van Arsenal lijkt een andere keuze te maken. De Colombiaan heeft namelijk zijn zinnen gezet op een transfer naar Besiktas. (Diverse Colombiaanse media)