‘Bolt twijfelt over stage en kan meteen contract tekenen in Europa en VS’

Usain Bolt werd de laatste paar dagen hevig in verband gebracht met Central Coast Mariners. De meervoudig Olympisch sprintkampioen zou een stage van zes weken ondergaan bij de club uit Australië, maar de zaakwaarnemer van de Jamaicaan zegt dat het allesbehalve zeker is dat Bolt gaat voetballen in Australië.

"We bekijken verschillende mogelijkheden voor Usain in het voetbal. De A-League is een van die opties", zegt Ricky Simms in gesprek met Omnisport. "Wanneer we een besluit hebben genomen over zijn toekomst, maken we dat zelf bekend." De Australian Associated Press meldt dat ook clubs in Turkije, Hongarije en de Verenigde Staten azen op de sprintkampioen.

Enkele clubs zouden bereid zijn Bolt meteen een contract aan te bieden in plaats van een proefperiode. Dit weekend gaat Shaun Mielekamp van de Australische club naar verluidt om de tafel met Simms om een deal te bespreken. Adam Taggart, aanvaller van competitiegenoot Brisbane Roar, ziet de perikelen rond Bolt vooral als een publiciteitsstunt.

"Het is volstrekt willekeurig", begint de spits, geciteerd door ESPN, over de mogelijke komst van Bolt naar de A-League. "Maar ik denk dat als Central Coast dit graag wil, dat ze het dan ook maar moeten doen. Het is natuurlijk wel interessant om een dergelijke persoonlijkheid in de competitie erbij te hebben. Ik ben al blij dat ik geen verdediger ben die straks tegen hem moet rennen, als hij komt."