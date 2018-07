Kluivert: ‘Ik hoop ooit, net als hij, van iedereen respect te krijgen’

Justin Kluivert maakte onlangs voor ruim zeventien miljoen euro de overstap van Ajax naar AS Roma en kwam afgelopen weekend voor het eerst in actie voor zijn nieuwe club toen vierdeklasser Latina met 0-9 opzij werd gezet. Donderdagmiddag volgde de officiële presentatie van de negentienjarige dribbelaar en technisch directeur Monchi is blij dat het hem gelukt is om tot een akkoord met Ajax te komen.

“Kluivert is een belangrijke aankoop voor de club. We hebben een goede speler gekocht voor het heden en een erg goede speler voor de toekomst, iedereen weet dat hij enorme kwaliteiten heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de toekomst een belangrijke speler zal worden voor ons”, sprak de Spanjaard het verzamelde journaille toe. “Het was ontzettend lastig om Justin te halen, omdat iedereen hem wilde hebben. Onze eerste ontmoeting gaf de doorslag. Daarin hebben we hem laten zien dat AS Roma de perfecte volgende stap is.”

Kluivert is zelf ook opgetogen met zijn transfer: “Ik wil laten zien wat ik kan. Ik weet dat ik hier op ieder vlak beter kan worden, ik ben nog steeds erg jong. Ik weet dat het in verdedigend opzicht beter kan. Ik wil mijn waarde bewijzen en ik wil het beter doen dan ik in Nederland heb gedaan. Ik kan en moet nog veel beter. Ik kan ook niet wachten op de start van het seizoen, met de spelers die we hebben kunnen we mooie dingen bereiken.”

De jonge aanvaller won voor zijn overstap informatie in bij vader Patrick Kluivert, die in het verleden een seizoen voor AC Milan speelde, en noemt Francesco Totti zijn grote voorbeeld bij zijn nieuwe club: “Hij is een legende en een voorbeeld voor iedereen die bij AS Roma speelt. Ik hoop ooit, net als hij, door iedereen te worden gerespecteerd.”