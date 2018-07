Liverpool-aankoop krijgt schop na: ‘De ‘grote spelers’ leverden niet’

Stoke City speelt komend seizoen in de Championship. De degradatie uit de Premier League doet bij verschillende spelers van the Potters nog steeds pijn. Jack Butland en Charlie Adam haalden in mei uit naar hun ploeggenoten vanwege hun gebrek aan inzet en laatstgenoemde erkent nu in gesprek met talkSPORT dat hij onder anderen Xherdan Shaqiri bedoelde.

"Of hij een van die spelers was? Ow, zeker! Wanneer de situatie ernstig wordt, kijk je naar de grote spelers. Je wilt zien dat de grote spelers de magie tonen. Op momenten voelde het alsof de zogenaamde 'grote spelers' nooit thuis gaven en nooit goed presteerden. De grote spelers kregen de lof van het management, maar ze leverden niet", aldus Adam over Shaqiri, die onlangs overstapte naar Liverpool.

"Maar luister: hij is weg nu. We gaan verder en kijken vooruit. De toekomst is voor ons momenteel de Championship. Ons doel is de competitie winnen. Het wordt van ons verwacht dat we het gaat winnen, zo simpel is het. We hebben alleen Shaqiri verloren van de ploeg van vorig seizoen, dus op papier zijn we een van de beste teams."

Adam was in mei tegenover de BBC woedend. "Het is beschamend, we hadden nooit in deze situatie terecht moeten komen. Als groep heb je zeven of acht spelers die hun uiterste best doen, maar we hebben gefaald. Een gebrek aan discipline was beschamend van sommige spelers. Ik ben eerlijk naar de supporters. Ik vind dat sommige spelers al lange tijd wegkomen met moord."