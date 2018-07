AS Roma mengt zich in strijd om aanvaller van 40 miljoen: ‘Hij wil naar Italië’

AS Roma lijkt binnen afzienbare tijd minstens zeventig miljoen euro te incasseren voor Alisson Becker, die op weg is naar Liverpool, en i Giallorossi sturen een flink deel van dat bedrag mogelijk snel weer door naar Frankrijk. Net als onder meer Everton, Internazionale en Valencia mengen de Romeinen zich namelijk eveneens in de strijd om Malcom van Girondins Bordeaux.

Er wordt al een aantal maanden flink aan de 21-jarige Braziliaan, die zowel op de vleugels als in de rol van aanvallende middenvelder uit de voeten kan, getrokken en Roma wordt nu concreet voor de dribbelaar. Zijn zaakwaarnemer Fernando Garcia bevestigt in gesprek met TeleRadioStereo dat hij donderdag nog met technisch directeur Monchi om de tafel zal gaan: “We hebben in de komende uren contact.”

“De speler wil zelf graag naar Italië. Hoeveel hij moet kosten? Ik regel enkel het contract van die jongen”, laat de belangenbehartiger weten. Sky Italia voegt aan de geruchten toe dat les Girondins een bedrag van veertig miljoen euro willen zien voor Malcom, die nog vastligt tot medio 2021. Monchi zelf heeft tijdens de persconferentie waarin Justin Kluivert werd gepresenteerd laten weten dat de Braziliaan inderdaad een ‘mogelijkheid’ is voor zijn club.

Malcom zou in het Stadio Olimpico binnen komen als een mogelijke concurrent voor Kluivert, aangezien de aanvaller van Bordeaux zowel op links- als op rechtsbuiten kan spelen. Doordat hij ook als offensieve middenvelder ingezet kan worden, lijkt de kans dat de Italianen terug zullen keren voor Hakim Ziyech nog verder af te nemen. Het bijzonder actieve Roma versterkte zich deze zomer verder al met onder meer Javier Pastore, Bryan Cristante, Ante Coric en Davide Santon. De club is daarnaast nog in de markt voor een vervanger van Alisson.