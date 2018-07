Liverpool breekt wereldrecord en betaalt minimaal 70 miljoen euro

Alisson Becker is officieel speler van Liverpool, zo meldt de Premier League-club via de officiële kanalen. De Braziliaanse doelman komt voor minimaal zeventig miljoen euro over van AS Roma, een bedrag dat via bonussen met nog enkele miljoenen kan oplopen. Alisson, die een meerjarig contract heeft getekend, is zodoende de duurste doelman aller tijden.

De 25-jarige Alisson neemt het record over van Gianluigi Buffon, die Juventus in 2001 52 miljoen euro kostte. De transfer van de 31-voudig international naar the Reds komt niet als een verrassing, aangezien verschillende media in Engeland en Italië al hadden gemeld dat de sluitpost zou overstappen. Monchi, sportief directeur van Roma, zei dat de club het bod niet kon weigeren.

"Ze hebben een wereldrecord geboden voor een doelman en we hebben besloten Alisson te verkopen", aldus de sportbestuurder donderdagochtend. Alisson streek in de zomer van 2016 neer in het Stadio Olimpico, nadat de Romeinen acht miljoen euro hadden overgemaakt aan Internacional. Alisson speelde sindsdien 64 duels in het shirt van Roma, met 66 tegendoelpunten en 26 clean sheets als resultaat.

Alisson is de vierde grote aankoop van manager Jürgen Klopp deze zomer. Eerder verzekerde Liverpool zich van de diensten van Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri, die overkwamen van respectievelijk RB Leipzig, AS Monaco en Stoke City. Alisson, die nog tot medio 2021 vastlag in Rome, wordt waarschijnlijk eerste doelman van Liverpool ten koste van onder anderen Loris Karius en Simon Mignolet.