Barcelona vraagt meer dan dertig miljoen voor Cillessen

(AS)

Benfica aast op de diensten van Gabriel Pires. De Portugese topclub heeft een bod van zeven miljoen euro neergelegd bij Leganés in een poging de middenvelder binnen te hengelen. (AS)

Florian Jozefzoon wordt een ploeggenoot van Mason Mount. Een bod van drie miljoen euro van het Derby County van Frank Lampard is namelijk geaccepteerd door zijn werkgever Brentford. (Voetbal International)