Overmars: ‘Als we die 4,5 miljoen moeten betalen, dan doen we dat lachend’

Ajax heeft zich deze zomer al verzekerd van de diensten van Perr Schuurs (Fortuna Sittard), Hassane Bandé (KV Mechelen), Zakaria Labyad (FC Utrecht) en Dusan Tadic (Southampton) en deze week kwam daar de komst van Daley Blind bij. Marc Overmars weet dat Ajax diep in de buidel heeft moeten tasten om de verdediger annex middenvelder over te nemen van Manchester United.

De Amsterdammers maken minimaal 16 miljoen euro over aan de Engelse grootmacht, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot maximaal 20,5 miljoen. Overmars zegt dat Ajax dit eenvoudig kan betalen. “Laat ik het zo zeggen: als we die 4,5 miljoen euro moeten betalen, dan doen we dat lachend”, benadrukt de directeur spelersbeleid in gesprek met De Telegraaf.

Het is een mogelijkheid dat de bonussen bij de transfer van Blind gaan over het al dan niet behalen van de landstitel en plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Overmars benadrukt dat de fans van Ajax zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële situatie van de club: “Over de inhoud van contracten kan ik niks zeggen, maar dan betalen we die, zoals gezegd, lachend.”

Ajax heeft deze zomer al tientallen miljoen euro's uitgegeven, iets wat velen zien als een trendbreuk met het verleden. Met de verkopen van onder anderen Justin Kluivert hebben de Amsterdammers ook wat geld geïncasseerd deze zomer en Overmars verzekert dat meer geld in het verschiet ligt: "Het helpt dat we nog termijnbedragen van de transfers van Arek Milik, Davy Klaassen en Davinson Sánchez binnenkrijgen."