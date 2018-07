Ibrahimovic ziet bekende wraak nemen: ‘Wat valt er nog meer te zeggen?’

Frankrijk wist zondag wereldkampioen te worden door Kroatië met 4-2 opzij te zetten. Paul Pogba speelde volgens velen een goed toernooi, met name in de laatste fase van het WK. Zlatan Ibrahimovic zegt dat zijn voormalig ploeggenoot bij Manchester United critici een lesje heeft geleerd door wederom met een belangrijke prijs aan de haal te gaan.

"Ik heb twee jaar lang met hem gespeeld en mensen geven graag hun mening. En ze hebben het recht om dat te doen", begint de 36-jarige aanvalsleider van Los Angeles Galaxy in gesprek met ESPN. "Ze oordelen, maar het resultaat spreekt voor zich. Je hoeft niet te antwoorden met je mond, je kan gewoon antwoorden met je voeten."

"Je moet gewoon doen waar je goed in bent. Dat is hoe het hoort en dat is ook de manier waarop ik het graag doe", vervolgt Ibrahimovic. "Hij is nog jong. Hij heeft het WK gewonnen. Hij stond in de Champions League-finale (met Juventus, red.), de Europa League-finale (met Manchester United, red.), de EK-finale... En hij heeft zoveel titels gewonnen met Juventus."

"Wat valt er nog meer te zeggen? Geniet van de wedstrijden en ik weet dat hij nog beter gaat worden", besluit de Zweed. Ook manager José Mourinho was eerder lovend over de prestaties van Pogba op het WK: "Hopelijk begrijpt hij waarom hij zo goed was. Daar gaat het voor mij om, dat hij begrijpt hoe het komt dat hij presteerde op zo'n hoog niveau, vooral in de tweede helft van het toernooi. Vanaf de kwartfinales was Pogba echt briljant."